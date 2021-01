Paet kritiseerib isiklikke rünnakuid Lutsari aadressil

«Isiklikud rünnakud ja katsed inimest alandada peavad saama Eesti ühiskonnas täiesti vastuvõetamatuks. Eriarvamused ükskõik millistel teemadel ei tohi kanduda isiklikuks traumeerimiseks,» kirjutaba Paet sotsiaalmeedias. «Keegi Andrei on tõsiselt kuritarvitanud teise inimese usaldust. Samas on sellest vastikust loost saanud loodetavasti õppetund kogu meie ühiskonnale, et nii ei tehta ja sellist käitumist ei tolereerita.»

Postimees vahendas reede õhtul Facebooki ilmunud videot, milles jurist Andrei Vesterinen tegi telefonikõne teadusnõukoja juhile Irja Lutsarile. Vesterinen alustas videot, öeldes, et helistab Lutsarile pool üheksa õhtul ega oska arvata, kas Lutsar üldse toru võtab. Lutsar aga vastas.

Telefonikõne alguses ütles Vesterinen kohe, et ei leia kuidagi Lutsari tööjuhendit, kuid sooviks sellega tutvuda saamaks teada, millest teadusnõukoda oma töös lähtub ning kes paneb paika reeglid, mille alusel otsuseid tehakse. Lutsar vastas Vesterisele, et valitsus esitab neile küsimused ning vastavalt küsimustele teadusnõukoda vastab. Lisaks ütles Lutsar, et loeb väga palju.

Edasi küsis jurist, millal koroona lõppeb. Lutsar sõnas, et kindlat kuupäeva teades ta ütleks, kuid avaldas lootust, et olukord läheb paremaks, kui suur hulk elanikkonnast saab vaktsineeritud. Vesterinen avaldas umbusaldust valitsuse ning ajakirjanduse suhtes ning ütles, et inimesed on rumalad, kui nad usuvad seda, mida neile räägitakse.

«See on teie vaade, kuid on ka neid, kes küsivad, miks riik veel lahti on?» vastas Lutsar ning lisas, et olenemata sellest, kas riik püsib lahti või ei – tema on ikka inimeste silmis süüdi.

«Irja, kas te kardate kedagi või te olete sõltuvuses kellestki?» küsis Vesterinen.

Lutsar vastas eitavalt ning möönis, et olukorra lahenduseks ei ole lihtsat retsepti. Kõne lõpus sõnas Vesterinen, et kui teadusnõukojal pole kirjalikku dokumenti, siis on kerge manipuleerida ning rääkida ühel päeval üht, teiselt teist.