Mupo: kõige tublimad koeraomanikud on Põhja-Tallinnas

Mupo Mustamäe piirkonna inspektorite sõnul on linnaosa üldise heakorra jaoks murekohaks koeraomanikud, kes oma lemmikute järelt väljaheiteid ei korista.

«Sütiste, Parditiigi ja Lepistiku pargid on muutunud koerte väljaheidete miiniväljadeks. Sattusin tööle tulle peale pildile, kus koeraomanik auravale hunnikule jalaga lund peale lükkas. Kui praegusel lumisel perioodil saab sel viisil jäljed peita, siis esimese sulaga on kogu reaalsus nähtav ja see on varasemate kevadesulade järgsete kogemuste põhjal päris kole vaatepilt,» ütles mupo Mustamäe piirkonna peainspektor Pilvi Mets.

«Mõnikord toimub see kõik lausa elumajade vahel akende all, maja tagaküljel asuval haljasalal, kus mängivad lapsed,» lisas Mets.

Haaberstis, Kesklinnas, Nõmmel, Pirital ja Lasnamäel seevastu erilisi probleeme ei ole, kuigi üksikuid juhtumeid esineb alati, kommenteerisid piirkondlikud inspektorid. Kesklinna peainspektori Jaanus Kivi sõnul on probleemiks pigem Kadrioru pargis lahtiselt jooksvad koerad.

Põhja-Tallinna linnaosas on olukord võrreldes varasemate aastatega kardinaalselt positiivses suunas muutunud. «Sõidame piirkonnas igapäevaselt ringi ja tõesti - lemmikute järelt koristatakse vägagi hoolsalt. Muidugi ka meil esineb üksikuid vastutustundetuid koeraomanikke, aga üldpilt on väga hea,» kommenteeris olukorda Põhja-Tallinna piirkonna peainspektor Pavel Boitsov, kelle sõnul on üldpilt muutunud ka tänu intensiivsele ennetustööle piirkonnas.

Milline on lõplik olukord erinevate linnaosade lõikes, selgub kevadel, kui lumi on sulanud. «Seniks aga palve - palun suhtuge oma lemmikute järelt koristamisse täie tõsidusega, see on oluline linna üldise heakorra seisukohast,» rõhutavad mupo inspektorid.