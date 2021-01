Ringkonnakohus vaeb Hillar Tederi vahi alt vabastamist

Vandeadvokaadid Erki Kergandberg ja Sandra-Kristin Kärner leiavad, et Tederile esitatud kahtlustus on arusaamatu ning tema vahistamine on ebaproportsionaalne.

«Hillar Tederile esitatud kahtlustus on üllatuslik ning arusaamatu. Tegeleme aktiivselt asjaolude väljaselgitamisega, et mõista etteheite tagamaid,» ütles Kergandberg BNS-ile.

«Hillar Tederi vahistamise osas oleme esitanud määruskaebuse, sest peame sellist vahistamist selgelt ebaproportsionaalseks ja tavapäratuks reaktsiooniks,» ütles kaitsja.

Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern on BNS-ile öelnud, et prokuratuur kaitsjate seisukohaga ei nõustu. «Meie hinnangul on kahtlustuse esitamine ja kahtlustatava vahistamine põhjendatud ning meie seisukohaga nõustus ka maakohus,» märkis ta.

12. jaanuaril pidasid kaitsepolitsei töötajad Porto Franco kinnisvaraarendusega seotud võimalikes korruptsioonikuritegudes kahtlustatavatena teiste seas kinni Hillar Tederi ja rahandusministri praeguseks endise nõuniku Kersti Krachti ning kahtlustus esitati Keskerakonna peasekretärile Mihhail Korbile ja juriidilise isikuna Keskerakonnale.

Hillar Tederit ja Mihhail Korbi kahtlustustakse mõjuvõimuga kauplemises. Kahtlustuse järgi lepiti kokku, et Hillar Teder annetab Keskerakonnale enne kohalike omavalitsuse valimisi kokku kuni miljon eurot. Vastutasuks pidi Mihhail Korb korraldama Porto Franco arenduse kasuks õiguse rajada parkla väljasõidutee Tallinna linna maadele. Kahtlustuse mõjuvõimuga kauplemises on juriidilise isikuna saanud ka Keskerakond.

Hillar Teder on kahtlustuse järgi leppinud kokku altkäemaksu andmise Kersti Krachtile selle eest, et viimane kasutab ära oma positsiooni ministri nõunikuna, et kindlustada Porto Francole soodsad otsused Kredexi kriisiabimeetmete kasutamisel. Altkäemaksu üleandmine jäi toimumata kuivõrd Hillar Tederi ning Kersti Krachti pidasid kaitsepolitseiameti töötajad kinni, märkis riigiprokuratuur.

Samuti kahtlustatakse Hillar Tederit ja Kersti Krachti rahapesu kokkuleppes, et varjata Tederilt Krachtile altkäemaksu andmist.

Lisaks on esitatud kuritegude toimepanemise kahtlustused veel kahele ettevõtjale.

14. jaanuaril andis maakohus loa võtta Teder ja Kracht esialgu kuni kaheks kuuks vahi alla.