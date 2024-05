Reformierakond tõusis erakondade reitingutabelis

Tartu ülikooli politoloogia kaasprofessor Martin Mölder ütles, et jätkub eakondade toetusnumbrites vaikne periood. «Suuremaid muutusi see nädal endaga kaasa ei toonud ning erakondade suhtelised reitingud püsivad stabiilsed. Samas kasvab eelistuseta valijate osakaal ning on näha, et viimasel ajal on vähenenud praktiliselt kõikide erakondade toetajate absoluutarvud. Kuigi Euroopa Parlamendi valimised on lähenemas ja kampaaniad käimas, kaotavad inimesed huvi poliitika vastu või ei oska oma valikuid hetkel enam nii selgelt teha,» rääkis Mölder.