Reinsalu: Kreml mõistab üksnes jõudu ja tegevusetus on neile jõuetuse tunnus

Reinsalu kirjutab sotsiaalmeedias, et paraku ei leidunud möödunud nädalal EL välisministrite nõukogul valmidust otsustada Eesti ja rea samameelsete riikide üleskutsel sanktsioonide kehtestamine Venemaa esindajate vastu, et survestada Navalnõi vabastamist.

«Läinud aasta lõpul rääkisin Navalnõiga ja tema soovitus oli sanktsioonide kehtestamisel püüda mõjutada eliiti ja otsustajate ringi, mitte käsutäitjaid. Kreml mõistab üksnes jõudu ja tegevusetus on nende jaoks jõuetuse tunnus,» rõhutab välisminister.

«Eesti peaks kehtestama koostöös Läti ja Leeduga venitusteta rahvuslikud sanktsioonid rea Vene eliidi esindajate suhtes, et survestada just lääneriike resoluutsemaks käitumiseks. Just läinud aasta lõpul kiitis EL heaks üldised inimõiguste rikkumise sanktsioneerimise reeglid, nüüd peab EL tegutsema,» leiab välisminister.