Eestist sai Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooni liige

Esmaspäeva pärastlõunal andis Katrin Saarsalu-Layachi, kes on Eesti suursaadik ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genfis, üle jõustamisnoodi CERN-i peadirektor Fabiola Gianottile, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM).

MKM-i majandusarengu asekantsleri Viljar Lubi sõnul on tegemist on olulise verstapostiga Eesti ettevõtete teadmusmahukuse suurendamisel. «Nutikamad tooted ja teenused tõstavad meie ettevõtete konkurentsivõimet, loovad suuremat lisandväärtust ja rohkem töökohti,» märkis Lubi pressiteates, avaldades samas kindlust, et kohalikud ettevõtjad ja teadlased kasutavad avanenud võimalusi ning annavad seeläbi arenguhüppe mitmele Eesti ettevõttele.

MKM-i teatel on Eestil CERN-iga hea koostöö olnud juba 1996. aastast. «Mul on väga hea meel, et jõustamisnoodi üleandmisega saab meie ühistegevus veel tugevneda ja laieneda. Eesti loodab aktiivselt osa võtta CERNi uutest teadusprojektidest ja aidata rohkem kaasata ka erasektorit,» ütles Katrin Saarsalu-Layachi.

CERN-i ametlik Eesti kontaktisik Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) CERN-i projektijuht Triin Kangro kutsus kõiki koostööst huvitatud ettevõtteid endaga ühendust võtma.

«CERN-i assotsieerunud liikmena saavad Eesti ettevõtted nüüd CERN-iga koostööprojekte teha ning hangetel osaleda. Ühtlasi saavad eestlased CERN-i tööle kandideerida ja osaleda koolitus- ja stažeerimisprogrammides,» selgitas Kangro ning kinnitas, et lisaks juba käimasolevale teadusalasele koostööle plaanitakse Eesti osalust organisatsiooni teadusprojektides suurendada.

Eesti assotsieerunud liikmelisus kestab 2–5 aastat, misjärel saab Eestist organisatsiooni täisliige. Kui assotsieerunud liikmena ei tohi Eesti tulud liikmemaksu ületada, siis täisliikmeks saades see piirang kaob, samuti saab Eesti hääleõiguse CERN-i nõukogus.

Eesti osaleb organisatsiooni tegevuses koostöölepingu alusel alates 1996. aastast. Peamiselt on Eesti teadlased osalenud CERN-i eksperimentaalsetes ja teoreetilistes osakeste füüsika uuringutes. Lisaks on koolitatud Eesti üliõpilasi ja füüsikaõpetajaid suvekooli raames.

Eesti esitas ametliku liitumistaotluse 2018. aasta 5. septembril, millele CERN andis positiivse vastuse liitumisläbirääkimiste alustamiseks 9. aprillil 2019.