Ringkonnakohus vaeb Krachti vahi alt vabastamist järgmisel nädalal

Kaitsja Oliver Nääsi kinnitusel on Krachtile esitatud kahtlustus kunstlik ja ülepaisutatud. «Kersti Kracht ei tunnistanud ülekuulamisel ennast talle etteheidetavates tegudes süüdi. Ta on kinnitanud, et ei ole kahtlustuses toodud tegusid toime pannud,» on Nääs BNSile öelnud.

Nääs ütleb, et kuigi ta ei ole näinud asjas kogutud tõendeid, siis juba ainuüksi kahtlustuse teksti põhjal on näha, et see on ülepaisutatud ja kunstlik.