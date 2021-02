Haigekassa kinnitas 14 miljoni euro eest uusi õendusabi lepinguid

Uus lepinguperiood hakkab kehtima selle aasta 1. oktoobril ja statsionaarse õendusabi maht on edaspidi 3 protsenti suurem kui veel kehtival lepinguperioodil, teatas haigekassa. Statsionaarse õendusabi hange on üks 25 haigekassa eratervishoiuturule suunatud hankest, mille abil sõlmitakse lepingud nii eriarstiabis, ennetuses kui õenduses.

Haigekassa partnersuhtluse osakonna juhataja Marko Tähnas märkis pressiteates, et asutus on jõudnud oma õenduse hankega tulemuseni, kus igasse maakonda, kus ka varem hankepartnerite kaudu statsionaarse õendusabi teenust pakuti, on uueks lepinguperioodiks teenuseosutajad olemas.