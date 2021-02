Juristide liit: Lutsarit solvanud Andrei Vesterineni käitumine ei ole juristile kohane

«Andrei Vesterinen ei ole Eesti Juristide Liidu liige. Eesti Juristide Liidu üldpõhimõtteks on, et on soodustada sõna- ja arvamusvabadust ning avatud, lugupidavat mõttevahetust. Kindlasti ei käi sellise ühiskondliku arvamuste vahetuse kultuuri juurde halvustamine, vastastikune alandamine ning solvamine. Me eeldame, et mistahes meediasõnavõttudes peetakse kinni heast tavast, eetika ja moraalinõuete järgimist ning peetakse kinni õigussuhetest kõigi inimeste, kaasa arvatud juristide poolt,» ütles liidu president Mai Palmipuu Postimehele.