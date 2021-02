Pensionär jäi lumevangi ⟩ Klandorf: see proua peaks sõitma taksoga

«Tegelikult see proua peaks sõitma taksoga,» leidis teede korrashoiu eest vastutav abilinnapea Kalle Klandorf. «Takso on ju suhteliselt odav. Lõppkokkuvõttes tuleb isegi odavam kui et temaga juhtub mingi õnnetus. Ma soovitan, on lapsed, lapselapsed, ma ise lähen tuleval nädalal oma 92-aastase isaga arsti juurde, nii et küllap tal keegi on. Ja kui ei ole, siis on kindlasti linnaosas sotsiaaltöötajad, kes teda hea meelega aitavad,» pakkus Klandorf erinevaid lahendusi.