MTA töötajad tabasid 10,4 miljonit salasigaretti

MTA tolliosakonna sisepiiri valdkonnajuht Voldemar Linno rõhutas, et Euroopa Liidu tolliruumis ei piirdu tolli kohustus kaitsta ühiskonda ja majandust üksnes Eestiga. «Nii on Paldiski sadam tolli suurendatud tähelepanu all, sest teame, et kurjategijad üritavad toimetada salasigarette läbi Eesti Skandinaaviasse ja Lääne-Euroopasse,» ütles ta.