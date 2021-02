Keskkonnaminister kaasas oma meeskonda metsandusteadlase

Metsandus on keskkonnaministeeriumis prioriteetne valdkond, kus on ka palju emotsioone, tõdes keskkonnaminister Tõnis Mölder. «Selleks, et näha tervikut ja lähtuda oma otsustes teaduspõhisest analüüsist, palusin oma meeskonda Eesti ühe parima metsanduseksperdi Marek Metslaidi.»

Metslaid peab oluliseks, et metsanduse otsused tugineksid parimatele teadmistele ja et on hea, kui teadlased on nende langetamise juures. «Soovin olla ühendav lüli ülikoolide metsanduse teadmiste ja ministri vahel.»