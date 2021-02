Klandorf silus eilseid väljaütlemisi

Linna tööd tänavate lumest puhastamisel hindas ta heaks või rahuldavaks ning väitis, et probleemsed kohad olevat kinnistuomanike puhastada. Kanal 2 tõi eile vaatajateni olukorra, kus liikumiskäruga eakas naine jäi Juhkentali tänaval lumisel kõnniteel hätta ning ajakirjanikud pidid ta oma autoga arsti juurde viima.

«On väga kahju, et selline olukord tekkis. Vabandame eraomanike eest, kes ei täitnud oma kohustusi ja ei puhastanud oma kinnistuga piirnevat kõnniteed lumest. Juhkentali tänav on täies ulatuses eraomanike puhastada,» ütles Klandorf linnavalitsuse pressikonverentsil.

Ta lisas, et talle olevat öeldud, et lumes hätta jäänud inimene oli ratastoolis. «Ma sain aru, et see on puudega inimene ja soovitasin tal sõita taksoga. Tallinna linn osutab abivajajatele sotsiaaltransporditeenust ja neil, kes ei saa kasutada teisi transpordiliike, on võimalik kasutada taksoteenust, mille eest tasub Tallinna linn kuni 190 eurot kuus,» rääkis abilinnapea.

«Loomulikult ma ütlesin ka seda, et loodetavasti on inimestel lapsed ja lapselapsed, kes võivad oma vanemaid vajadusel kuhugi viia. Mis puudutab võimalikku tagasiastumist, siis see on volikogu käes. Umbusaldusavaldus on loodetavasti esitatud ka kirjalikus vormis.»

Klandorf: mööname, et tingimused on rasked

Linna hooldatavad kergliiklusteed ja kõnniteed on Klandorfi hinnangul rahuldavas või heas seisukorras. «Halvas seisukorras on erakinnistutega piirnevad kõnniteed. Täna hommikuks oli nendest hooldatud 20-30 protsenti,» kinnitas Klandorf.

«Tallinna lepingupartnerid pingutavad 24 tundi ööpäevas ja seitse päeva nädalas, et juurde sadavat lund koristada. Puhastame sõiduteid, linna puhastusalasse kuuluvaid kõnniteid ja kergliiklusteid. Mööname, et on rasked tingimused ja sajaprotsendilist puhtust on ööpäevaringselt raske hoida, sest lund sajab pidevalt juurde,» lausus Klandorf.

Tänaseks on Tallinnast välja veetud üle 30 000 kuupmeetri ehk umbes 2500 autokoorma täit lund. Möödunud ööpäeval veeti välja 5881 kuupmeetrit lund. Peatänavate sõiduteed on soolamärjad, kergliiklusteedel töötavad sahad ja bussipeatustes töötavad labidameeste brigaadid. Möödunud ööl oli tööl 31 brigaadi üle 70 inimesega.