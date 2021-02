Vene konsulit süstinud meedik kaotas juhi koha

Ida-Viru keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Bakler lausus, et järelevalvemenetlus on lõppenud ning kõik andmed on edastatud terviseametile. «Eelmisel nädalal leidis tõesti kinnitust, et tegemist oli reeglitele mittevastava vaktsineerimise juhtumiga,» selgitas Bakler.