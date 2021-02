Eesti eksperdid soovitavad AstraZeneca vaktsiini alla 70-aastastele

Aitab rasket põdemist ära hoida

Ekspertkomisjon selgitas, et kliinilised uuringud näitavad, et AstraZeneca vaktsiin on efektiivne raskete Covid-19 haigusjuhtude ennetamisel ning siin ei ole erinevust võrreldes teiste EL müügiloa saanud vaktsiinidega.