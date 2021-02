Lutsar ütleb, et vaimsed rünnakud teadusnõukoja vastu on kestnud pikemat aega, kuid need on olnud pigem üksikud juhtumid. «Minu numbri avalik jagamine loomulikult andis võimaluse inimestele mulle sõnumeid saata ja helistada,» ütles Lutsar.