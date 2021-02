Uimasti üleledoosi tõttu surnud inimeste arv kukkus Eestis järsult

Näiteks aastal 2017 oli narkosurmadearv enam kui viis korda suurem, üle saja.

Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo juht Ago Leisi sõnul on politsei üks oluline ülesanne monitoorida narkoturgu ja teada, millised on trendid Eestis ja maailmas laiemalt. «Me kaardistame ja uurime just neid kurjategijaid, kellel on mustal turul kõige rohkem mõjuvõimu. Teeme koostööd nii prefektuuridega üle Eesti, Maksu- ja Tolliametiga ja ka koostööpartneritega välisriikides,» ütles Leis.

Büroojuhi sõnul on kõige ohtlikemate narkootiliste ainete – fentanüüli ja selle analoogide levik Eestis jätkuvalt madal.

«Fentanüülisõltlased, kes abi otsimise ja rehabilitatsiooni asemel tarvitamist jätkasid, läksid suuresti üle amfetamiinile. Seda oli liikvel juba varemgi ja praeguseks on see narkoturul üks enim kasutatav aine. Viimastest aastatest on meil mitmeid juhtumeid, kus oleme ära võtnud väga puhast kokaiini. See tähendab, et aine läbib vaid lühikese ahela enne Lõuna-Ameerikast Eestisse jõudmist,» kirjeldas Leis.

Riigiprokurör Vahur Verte märkis, et kuigi fentanüüli kättesaadavus on praegu madal, jätkavad õiguskaitseasutused tööd, et enim ohtlikemate narkootiliste ainete levitajad ei saaks Eestis kanda kinnitada. Näiteks mõistis eelmisel aastal Harju maakohus Roman Kalashnikovile ligi 300 000 inimesele narkojoobe tekitamiseks mõeldud karfentanüüli ebaseadusliku käitlemise ja muude kuritegude eest 17-aastase vangistuse. Eile jättis ringkonnakohus esimese astme otsuse muutmata.

«Õiguskaitseasutustel on seni õnnestunud uute turule pürgijate tegevusele kiiresti lõpp teha ning fentanüülide pakkumus on jätkuvalt madal. Kõik mõistavad ka seda, et 2016-2017 mitmete kriminaalasjade raames kinni peetud ja pikaajaliste reaalsete vangistustega karistatud, oma tegevusega Eesti fentanüüliturgu mõjutanud inimesed on varem või hiljem vabanemas. Ehkki lootus säilib, et mõistetud karistuse kandmine on mõjunud resotsialiseeruvalt, siis on nii prokuratuur kui ka Keskkriminaalpolitsei valmis selleks, et mõne viimastel aastatel ka avalikkuse tähelepanu pälvinud fentanüülikäitlejaga tuleb lähitulevikus taas kriminaalmenetluse raames kohtuda,» lisas riigiprokurör.