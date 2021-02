Keskkonnaamet ja politsei kontrollisid jahimeeste seaduskuulekust

Keskkonnaameti Saaremaa büroo juhataja Jaak Haameri sõnul on jahimeestel endiselt probleeme jahiohutusega. «Ühel juhul oli laetud jahirelv jäetud järelevalveta, teistel juhtudel oli relv autos relvakotist väljas ja laetud,» rääkis Haamer.

Keskkonnaamet ja politsei korraldasid reidi eeskätt jahiohutuse kontrollimisele. Ameti eluslooduse ja kalanduse järelevalve arenduse osakonna peainspektori Liivi Plumeri sõnul võib kontrolli põhjal öelda, et üsna levinud on püssikotist välja võetud ja laetud relvaga sõitmine. «See on äärmiselt ohtlik nii jahimehele kui ka kaasreisijatele ja kõrvalistele isikutele,» selgitas Plumer.