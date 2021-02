Türi vald ei taha Paidele küla loovutada

Paide linnapea Priit Värk ütles, et initsiatiiv on tulnud nendelt elanikelt endalt. Ka Värk ise on üks neist elanikest. «Kõigi nende elanike igapäevased toimetamised on seotud Paidega. Kes käib Paides tööl, lapsed käivad kas lasteaias või Paides koolis, meelelahutus, sportimisharjumused. Kogu aeg oleme kasutanud ja ka tulevikus kasutame Paide teenuseid,» selgitas Värk.

Ent miks ikkagi Türi vallavolikogu võttis 28. jaanuaril taas vastu otsuse, et ei soovi Röa külast loobuda? Siemann tõdes, et küla elanikud tarbivad Paide teenuseid, kuid lisas samas, et kohalike omavalitsuste põhilisi eesmärke ongi viimastel aegadel olnud see, et elanikele ei peaks halduspiir omama mingit tähtsust. Pealegi maksavad Türi valla elanikud kõik Paide teenused oma taskust kinni.