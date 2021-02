Metsamehed: metsi ei tohi majandada vabaturu reeglite järgi

«Meieni on jõudnud vaid keskkonnaministeeriumi üleolev, demagoogiline arvamusavaldus ning riigikogu keskkonnakomisjoni ülimalt rahustav jutt kõikide huvigruppide kaasamisest, prioriteediks metsade säästlik majandamine,» vahendab Loodusportaal.ee metsameeste muret. «Olime ette valmistanud märgukirja võimalikeks aruteludeks, kuid paraku pole näidatud üles mingit huvi aruteludeks. Me küsime: kellega saame Eesti riigis rääkida meie metsade tulevikust?»

Metsamehed kirjutavad, et Eesti metsas toimuv on mureks paljudele eestimaalastele. «Kerge on leida kontakt nendega, kes soovivad meie metsadest saadavat ressurssi tööstuslikult majandada. Kuid kes on need, keda huvitavad metsade majanduslike väärtuste kõrval ka ökoloogilised, kultuurilised, sotsiaalsed aspektid, mets kui elukeskkonna kujundaja. Kes näeb veel metsandust kui tervikut? Kas on üldse veel neid inimesi otsustajate seas?» küsivad nad retooriliselt.