Kaitseliidu liikmeskond vähenes aastaga pea poolesaja inimese võrra

Pressiesindaja sõnul on kaitseliitlaste arvu langemise põhjus mullu tehtud liikmeskonna audit, mille käigus iga kaitseliitlasega ühendust võeti ning neil kel, kas vanuse, tervise, aja või huvi puudumise tõttu polnud soovi Kaitseliidus jätkata, tekkis võimalus organisatsioonist välja astuda. Ta nentis, et organisatsiooni tegevusele on oma pitseri vajutanud ka koroonaaeg. Piirangute tõttu on väljaõpe ja muu tegevus osaliselt pärsitud ning organisatsiooniga liitumine seetõttu kesisem.