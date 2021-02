End USA ohvitseriks nimetanud kelm pettis naiselt välja ligi 20 000

Internetipettur väitis 67-aastasele naisele, et ta on Afganistanis viibiv väliseestlasest USA õhujõudude ohvitser David. Mees palus naisel kanda tema eest 26 000 eurot ÜRO uurijatele, et kiirendada tema vabastamist ja lubada ta Eestisse pensionile. Vastasel juhul oleks teda saadetud veel aastaks Süüriasse.