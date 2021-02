Peep Talving: ootasin lööki, aga mind tabas hoopis kehasoe vedelik

Hiljem autost väljudes leidis arst kurjategija poolt maha visatud anuma, milles oli pisut vedelikku. Haiglas tehti sellele ekspertiis ja selgus, et tegemist on inimese uriiniga. Esialgsetel andmetel see nakkust õnneks ei sisaldanud, ehkki alguses kahtlustati HIVi osakeste olemasolu.

Küsimusele, kas Talvingul on kahtlusaluseid, vastas ta, et ta on koos politseiga sellele 48 tundi mõelnud. «Kui meil oleks selge arusaam, oleks see inimene juba tabatud,» sõnas ta.

Talving ei välista, et ründaja võib olla vaktsineerimisvastane, kuna sündmuspaigale maha visatud anumale oli kirjutatud Handcleaner (käte puhastaja ehk desovahend). «Mul tekkis koheselt ühendus, et see on desovahend, see on inimene, kes ei usu, ei taha, ei tunneta, et maskid on olulised.»