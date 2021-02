Margus Tsahkna: Eesti peab algatama Josep Borrelli tagasikutsumise

Endise kaitseministri ja Eesti 200 juhatuse liikme Margus Tsahkna sõnul on Euroopa Liidu kõrge välisesindaja Josep Borrelli Moskva visiit kujunes täielikuks läbikukkumiseks kogu Euroopa Liidu välispoliitikale Venemaa suhtes ning andis puhta seljavõidu Putinile.

Tsahkna märgib, et ajal, kui Vene noored on tulnud tänavale nõudma mürgitatud Navalnõi vabastamist ning tundes omal nahal jõustruktuuride vägivalda, seisis Euroopa Liidu kõrge välisesindaja kõigi liikmesriikide nimel Lavrovi kõrval pressikonverentsil müts näpus, lastes meid kõiki mõnitada. I-le täpi pani ta meie kõigi nimel valetamisega, kus väitis, et ükski Euroopa Liidu liikmesriik ei ole nõudnud lisasanktsioonide kehtestamist.

«On selge, et Euroopa Liidul on oma paljude iseseisvate välispoliitikatega liikmesriikide koosluses keeruline leida ühtset välispoliitikat. See on olnud Euroopa Liidu nõrkus, kuid just sanktsioonide kehtestamine Venemaa vastu ning nende hoidmine on olnud üks suurimaid ning reaalsemaid ühiseid samme, mida Euroopa Liidu liikmesriigid on suutnud kokku leppida,» leiab Tsahkna.

Tsahkna kinnitusel on tõsine probleem see, et Borrell valetas oma enda liikmesriikide nimel, lõhkudes liikmesriikide vahelise usaldust, mida on väga keeruline, kui võimatu vähemalt tema enda poolt taastada. See on Kremlile isegi suurem võit, kuna omavahel tülitsev Euroopa Liit on Venemaale suurim kingitus.

«Eesti valitsus peab välisministri ja peaministri läbi nõudma Borrelli tegevusele selgitust ning edastama Eroopa Komisjoni president Ursula von der Leyenile seisukoha, et see mees ei saa oma ametis jätkata. Kindlasti on võimalik siin leida liitlasi teiste liikmesriikide seas,» rõhutab Tsahkna.

Ühtlasi leiab ta, et Eestit esindavad eurosaadikud peavad algatama Borrelli tagasikutsumise protsessi. Parim võimalus muutuse ellukutsumiseks on Tsahkna arvates Marina Kaljurannal ja Sven Mikseril, kes kuuluvad Josep Borrelliga samasse sotside poliitilisse gruppi.