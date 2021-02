«Piimahind ei pane täna klienti ühest kauplusest teise jooksma, vaid seal on mitmed muud põhjused, miks klient ühe või teise jaeketi kaupluse kasuks otsustab,» ütles Kirikal BNSile. Konkurents on tihe ja piimahinnaga mängides loodetakse kliente võita ja konkurendi jalgealust õõnestada, aga see tõotab vaid lühiajalist edu, lisas Kirikal.