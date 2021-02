Laagna teel juhtunud surmaavariis süüdistatavad astuvad kohtu ette

20-aastasele Isa Khalilovile ja 29-aastasele Vjatšeslav Kalašnikovile esitas Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistuse karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb sõidukijuhi liiklusnõuete ja sõiduki käitusnõuete rikkumist, kui sellega on põhjustatud kahe või enama inimese surm.

«Prokuratuuri hinnangul panid kaks meest teo toime koos. Üksteist innustades kiirendasid nad koos läbi linna ja lubatust kiiremini sõites rikkusid tahtlikult liiklusseadust. Kohtueelses menetluses kogutud tõendite pinnalt aga ei ole võimalik esitada süüdistust tapmises, sest ei saa väita, et neil oli rooli istudes soov kedagi tappa. Samas pidanuks mehed ette nägema, et oma kergemeelse käitumisega võivad nad põhjustada üliraskete tagajärgedega liiklusõnnetuse,» selgitas prokurör Helila.

Mõlemad süüdistatavad viibivad vahi all. Samas on maakohus lubanud Kalašnikovi vahi alt vabastada, kuid prokuratuur on selle ringkonnakohtus vaidlustanud.