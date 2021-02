Haridusministeerium võttis palgale erisaadiku

Samuti on Lao ülesandeks valdkonna ettevõtete ja ekspordi toetamine välisturgudel, aga ka investeeringute toomine Eestisse.

«Eesti on maailmas hariduse lipulaev, meie edulood on laialt tuntud ning meie nutikate lahenduste vastu tuntakse huvi. Erisaadiku ülesandeks saab olema nende eeliste kasutamine Eesti kui haridusriigi kuvandi arendamisel,» sõnas haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Hariduse erisaadik Birgit Lao ütleb, et tema suurimaks väljakutseks on avaliku ja erasektori tugevuste turundamine ning saavutusi on kavas tutvustada ka Dubai EXPO-l.