Pirita Maxima vastaseid on kaks korda rohkem kui pooldajaid

«Pirital on juba piisavalt toidupoode. Lisaks suurendaks see piirkonnas liikluskoormuse kasvu. Kavandatava poe eest läheb läbi kergliiklustee, mida kasutavad lapsed kooli sõiduks. Pirita vajaks pigem korralikku turuhoonet, mis eristuks muust kaubandusest ja tooks kindlasti tänulikke ostjaid enda juurde. Maalähedus, ökoloogiline toit – see on tulevikku vaatav suund!» loetles Liinat «ei» vastanute põhjendusi. Kaupluse vastu hääletanud pole konkreetselt Maxima, vaid üldse lahmaka supermarketi rajamise vastu.