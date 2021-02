Politico tõlgenduse järgi näitas madalama taseme esindaja saatmine Balti riikide vastumeelsust 17+1 formaadi suhtes. Eile selgus, et sarnase sammu astus ka Slovakkia, keda esindavad kohtumisel asepeaminister ja rahandusminister Eduard Heger. Vahetult enne kohtumist sõlmisid Slovakkia ja Hiina lepingu, millega Hiina ostab slovakkidelt lambaliha.

2012. aastal käivitatud iga-aastaste kohtumiste eesmärk on majanduskoostöö edendamine ning see on Eesti välisministeeriumi sõnul põhjus, miks minister Liimets ei tõstata tänasel kohtumisel ei Taiwani, inimõiguste ega muude tundlike teemadega seotud küsimusi.