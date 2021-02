54-aastane Toomas on tagaotsitav FOTO: Politsei

Kui PERHi ülemarsti rünnakus ühe osalenu on politsei juba kinni pidanud, siis teist, 54-aastast Toomast otsitakse veel taga. Postimehele teadaolevalt on tegu Toomas Erm Wilsoniga ehk Konksu-Tomiga, keda on seostatud Kemerovo kuritegeliku kambaga.