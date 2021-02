Haigekassa poole pöördutakse valdavalt rahasaamise sooviga

Haigekassa klienditeeninduse osakonna juhataja Maris Liitmäe ütles, et üle poolte pöördujatest uurivadki, millal nende haiguslehe raha üle kantakse või kuidas on hüvitise suurus arvutatud.

Oluline muudatus on see, et inimene helistab ühe probleemiga, kuid kõne käigus tekib palju muid küsimusi ja kõneajad on üha pikenenud. Keskmine kõne pikkus on kolm minutit, kuid harvad ei ole ka juhtumid, kus kõne kestab 30 minutit.