Sutt: Eesti tööseadusandlus vajab värskendust

Minister nentis, et Lätis on tööseadusandlus parem. «Mina vaatan seda kui ühte signaali, et meil on vaja vaadata, mida me oma ärikliimas saame teha paremaks, et tulevikus oleksid valikud rohkem Eesti kasuks,» ütles Sutt.

«On oluline teha järeldusi ja vaadata, mida me saame teha paremini. Kui me räägime nendest samadest töösuhetest, tööregulatsioonist, siis üks asi, mida Covidi kriis on teinud, ta on väga kiiresti muutnud kogu praktilist tööelu korraldust. Me räägime kaugtööst, me räägime järjest rohkem tööampsudest. Meie tööseadusandluse kaart ei vasta enam sellele maastikule. Kui on olukord, kus kaart ei vasta maastikule, siis on kaks valikut - kas muuta maastikku nii, et ta vastaks kaardile või muuta kaarti nii, et ta vastaks maastikule. Ja ma arvan, et me peame seda õiguslikku kaarti tegema kohasemaks maastikule ja tegema seda niimoodi, et me siis tasakaalustame tööandjate ja töövõtjate huvid,» lausus Sutt.