Tallinna õpetajad vaktsineeritakse ilmselt koolides

«Tänaseks oleme jõudnud nii kaugele, et järgmisel nädalal on võimalik hakata haridustöötajaid vaktsineerima. Linna soov on korraldada vaktsineerimine koolides, sest tingimused selleks on olemas. Meil on SA Tallinna Koolitervishoid, mis hõlmab ka kooliõdesid, kes on läbinud vastava koolituse ja on võimelised töötajaid vaktsineerima,» rääkis abilinnapea Vadim Belobrovtsev.