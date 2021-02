Kesklinnas asendavad trolle 1 ja 5 ajutiselt bussid

Ajutised muudatused on tingitud Eesti Raudtee rajatava raudteeviadukti ehitusest Paldiski maantee ja Tehnika tänava ristmikul, teatas linnavalitsuse kommunikatsiooniosakond. Uue viadukti eesmärk on suurendada Balti jaama läbilaskevõimet rongidele nii Tapa, Tartu ja Narva suunal kui ka Rapla, Viljandi ja Pärnu suunal. See tähendaks paindlikumat graafikut Balti jaama saabuvatele ja sealt väljuvatele rongidele.

Kesklinna poole suunduvate bussi- ja trolliliinide Lille peatus on 18.–28. veebruaril ajutiselt suletud. Seda asendab ajutine peatus enne Lille tänava ristmikku ligikaudu 150 meetrit enne praegust Lille peatust. See ajutine peatus on ümberkorralduste ajal kesklinna poole sõitvate trollide number 1 ja 5 lõpp-peatuseks ja asendusbussiliinide number 71 ja 75 algpeatuseks ning ühtlasi bussiliinide number 22, 26, 26A, 33, 41, 41B ja 43 asenduspeatus.

Kesklinnast väljuval suunal avatakse ajutine peatus trollipargi hoone Paldiski maantee 48a piirkonnas ligikaudu 200 meetrit praegusest Lille peatusest edasi. Ajutine peatus on ümberkorralduste ajal Mustamäele sõitvate trollide number 1 ja 5 algpeatus ja asendusbussiliinide number 71 ja 75 lõpp-peatus. Lisaks sellele peatuvad ajutises peatuses ka bussid number 22, 26, 26A, 33, 41, 41B ja 43, neile liinidele on see täiendav peatus.

Lille peatus kesklinnast väljuval suunal töötab bussiliinidele tavapäraselt.

Trolliliin 1 asendatakse alates Lille peatusest bussiliiniga 71 Lille – Kaubamaja. Liikumistee Kaubamaja suunal: Paldiski mnt (algpeatus depoosse suunduvate trollide peatuses), Toompuiestee, Kaarli pst, Vabaduse väljak, Estonia pst, Kaubamaja tn.

Liikumistee Lille suunal: Kaubamaja tn, Rävala pst, Teatri väljak, Estonia pst, Vabaduse väljak, Kaarli pst, Toompuiestee, Tehnika tn, Rohu tn, Telliskivi tn, Ristiku tn, Paldiski mnt, lõpp-peatus Paldiski mnt 48a piirkonnas. Asendusliinil tehakse mõlemal sõidusuunal kõik trolliliini nr 1 peatused.

Trolliliin 5 asendatakse bussiliiniga nr 75 Lille – Balti jaam:

liikumistee Balti jaama suunal: Paldiski mnt (algpeatus depoosse suunduvate trollide peatuses), Toompuiestee, Rannamäe tee

liikumistee Lille suunal: Rannamäe tee, Toompuiestee, Tehnika tn, Rohu tn, Telliskivi tn, Ristiku tn, Paldiski mnt, lõpp-peatus Paldiski mnt 48a piirkonnas. Asendusliinil tehakse mõlemal sõidusuunal kõik trolliliini nr 5 peatused.

Ümberistumiseks tehakse Paldiski maanteel ajutised bussipeatused linnast väljuval suunal Paldiski mnt 48a hoone piirkonnas – trolliliinide nr 1 ja 5 algpeatus (Mustamäe suunal), asendusliinide nr 71 ja 75 lõpp-peatus ning bussiliinide nr 22, 26, 26A, 33, 41, 41B ja 43 täiendav peatus kesklinna suunal Paldiski maanteel enne Lille tn ristmikku – asendusliinide nr 71 ja 75 algpeatus, trolliliinidele nr 1 ja 5 lõpp-peatus ning bussiliinide nr 22, 26, 26A, 33, 41, 41B ja 43 asenduspeatus.