Nõmmel algab kahe tunneliga kergliiklustee ehitus

«Tallinn on võtnud suuna rohepöördele ning kvaliteetse linnaruumi üheks oluliseks osaks on kergliiklusteede arendamine. See on vajalik nii liiklusohutuse kui ka terviseedenduse aspektist. Viljandi maantee ja Pärnu maantee vahelise kergliiklustee rajamine on järjekordne panus sellesse, et Tallinn saaks ühendatud pideva kergliiklusteede võrgustikuga,» ütles abilinnapea Kalle Klandorf.