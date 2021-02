Eesti kodakondsuse saab 143 inimest

Ka arutab valitsus ettepanekut anda Eesti kodakondsus kokku üheksale inimesele. Neist üks on praegu India, üks Iisraeli, üks Ukraina ja kuus Venemaa kodanikud. Eesti kodakondsus antakse neile tingimusel, et nad vabastatakse senisest kodakondsusest.

Siseministeerium on teinud ka ettepaneku anda Eesti kodakondsus 11 inimesele. Neist praegu on üks Türgi, üks Egiptuse ja üheksa Venemaa kodanikud. Eesti kodakondsus antakse neile tingimusel, et nad vabastatakse senisest kodakondsusest.