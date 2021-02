Päästjad ja tööinspektsioon kontrollivad ohtlike kemikaalide käitlust

Eestis on juhtunud mitu õnnetust, kus basseinivette on sattunud liialt palju kloorilahust ning inimeste tervis on seetõttu olnud ohus. Samuti on juhtund õnnetusi, kus kemikaalianumad on läinud ümber ja kemikaal on lekkinud läbi põranda alumisele korrusele. On olnud ka õnnetusi, kus omavahel on segatud kemikaale, mis olemuselt kokku ei sobi ning on põhjustatud ohtlik olukorda. Lisaks on puhkenud tulekahjusid hoonetes, kus on olnud ohtlikke kemikaale, mis raskendasid päästetööd.