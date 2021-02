Vaata, kes said selle aasta riigi teaduspreemiad

Elutööpreemiad

Põhja-Eesti regionaalhaigla kirurg professor Toomas-Andres Sulling

Eesti 20. sajandi üks suurkujusid Toomas-Andres Sulling (1940) on Eesti kaasaegse koronaarkirurgia rajaja ja pioneer. Enam kui poole sajandi eest oli ta üks väheseid maailmas, kes süsteemselt opereeris raskete infarktieelsete seisundite ja ägeda infarkti patsiente. Tollal käis see paljuski sisuliselt pimesi, teadmata pärgarterite tegelikku seisundit.

Tohutu hüppena tõi ta Eesti meditsiini südame pärgarterite angiograafia meetodi, mis võimaldas «näha» veresoonte sisse, teha õigeid otsuseid ja vähima vahelesegamisega saavutada parim ravitulemus. Kolmekümne aasta pikkuse opereeriva südamekirurgi ja tippteadlase kogemuse realiseeris ta šundilõikuse (ahenenud või sumbunud arteriosale kõrvaltee moodustamise – toim.) tehnikana, mida sai teha töötaval südamel. See võimaldas parandada meie tähtsaimaid veresooni seestpoolt, minimeeris südamelihase kahjustust lõikuse käigus ja andis uue elu paljudele, keda ründas infarkt.

Tartu Ülikooli emeriitprofessor Jüri Talvet

Kirjandusteadlane, tőlkija, luuletaja ja esseist Jüri Talvet. FOTO: Sille Annuk

Jüri Talvet (1945) on Eesti teenekamaid ja väljapaistvamaid humanitaarteadlasi, kelle silmapaistval ja mitmekülgsel elutööl on suur ühiskondlik mõjukus ja rahvusvaheline haare. Kauaaegse Tartu Ülikooli maailmakirjanduse õppejõu (läinud aasta 31. augustini – toim), viljaka kirjandusteadlase, kultuurikontaktide arendaja ja ka loovisikuna on ta paljude eesti humanitaarteadlaste, aga ka õpetajate, ajakirjanike, toimetajate, diplomaatide jt õpetaja.

Tema fundamentaalne panus Eesti teadusesse on hispanistika rajamine, hispaaniakeelse kirjanduse ja kultuuri uurimise kasvatamine maailmatasemele. Analüüsides eri maade kirjanduse seoseid eesti kirjandusega ning kirjandus- ja kultuuriteaduse teoreetilisi küsimusi, sh poeetika olemust, on Jüri Talvet oluliselt võimestanud eesti kirjanduse rahvusvaheliselt tuntuks tegemist. Paljudest keeltest ja mitmetest žanridest tõlkijana ning eesti kirjanduse tutvustajana rahvusvahelisel areenil on ta aastakümneid olnud Eesti teaduse ja kultuuri suursaadik kogu maailmas.

Seitse aastapreemiat

Antakse välja eelmise nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest.

Martti Raidal. FOTO: Peeter Langovits / Postimees / Scanpix

Täppisteaduste aastapreemia tööde tsükli eest pealkirjaga «Mustadest aukudest koosnev tuimeaine» läheb töögrupile, kuhu kuuluvad teadur Gert Hütsi (1975), juhtivteadur Martti Raidal (1968) ja Hardi Veermäe (1985) Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudist.

Tumeaine olemuse mõistmine on kaasaja füüsika üks suurimaid väljakutseid. Laureaadid lähtuvad ideest, et tumeaine võib koosneda mitte gravitatsioonilist mõju omavatest elementaarosakestest, vaid suurtest mustadest aukudest, mis on vaatlustes praktiliselt nähtamatud, kuid mõjutavad gravitatsioonivälja kogu universumi tasemel.

Selgitati, et massiivsed (ehk 30 Päikese massiga) mustad augud võivad moodustada ainult väikese osa kogu tumeainest. Sellistel mustadel aukudel võib siiski olla tähtis roll galaktikate arenemisel. Nimelt näitasid laureaadid, et ürgsed mustad augud, mis tõenäoliselt eksisteerisid varajases universumis, saavad olla seemneks tänapäeva galaktikate keskmes olevatele ülimassiivsetele mustadele aukudele.

Füüsikalise keemia professor Enn Lust FOTO: Sille Annuk