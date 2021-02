Volikogu arutab Klandorfi umbusaldamist uuel nädalal

Varahommikused umbusaldushääletused

Terik on hommikust istungiaega põhjendanud sellega, et tööl käivatel inimestel on mugavam seda teha hommikul. «Mina valisin hommikuse aja mitte linnavolinike kiusamiseks, vaid selleks, et saaks hääletuse ära teha enne, kui inimesed lähevad oma igapäevatööle. Ma oleksin võinud istungi aja määrata ka kella üheks või kaheks päeval, aga inimeste tööpäeva lõhkumine oleks kindlasti olnud paljudele ebamugavam,» on Terik Postimehele selgitanud.