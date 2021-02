Rohelised pärivad aru abordivastastele eraldatud 171 000 euro kohta

«Ma väga loodan, et uus valitsus esindab oluliselt teistsuguseid väärtusi kui endine koalitsioon. Maksumaksja raha jagamine abordivastasele liikumisele aastal 2021 ei ole miski, mis Eestile au teeks, aga praeguses tervishoiukriisis on see absoluutselt kohatu,» ütles Roheliste esimees Kaspar Kurve BNS-ile.