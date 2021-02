Tallinnast kaovad viimased kiiruskaamerad

«Meile teadaolevalt on ettevalmistamisel õigusaktide muudatused, mis võimaldavad kaasata kohalikku omavalitsust liiklusjärelevalvesse kiiruskaamerate abil. Loodame, et muudatused võimaldavad Tallinnal kiiruskaameraid kasutada vastavalt soovile. Eeltoodud põhjustel ei soovi transpordiamet lepingut jätkata,» selgitas Vaheoja.

Siseministeerium saatis mullu sügisel välja väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnõuga soovitakse saavutada, et 50 protsenti riigieelarvesse laekunud hoiatustrahvist laekuks kiiruskaamera paigaldanud kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Riigikogu ega valitsuse menetlusse ei ole seaduse ja määruse eelnõud jõudnud, kuid just Kristiine ja Russalka ristmiku puhul oleksid muudatused üliolulised.

Muudatused jõustuvad ilmselt alles järgmisel aastal

«Ega trahvikaameraid ju kiusamise pärast ei panda. Neid paigaldatakse ikkagi sinna, kus on reaalne oht ja kus on tõesti vaja, et autod kindlasti kiiruse maha võtaksid,» ütles Rüütelmaa.

«On räägitud ka sellest, et linn hakkaks siis kaameraid panema iga nurga taha, kust saaks raha teenida. Ei, raha teenimine pole eesmärk. Eesmärk on liiklusohutus ja eelnõu kohaselt peaks kaamerate asukohtade määramine toimuma koostöös politsei- ja piirivalveametiga - koos selekteeritakse välja need kohad, kus seda kaamerat oleks tõesti vaja.»

Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitikaosakonna nõunik Indrek Link kinnitas, et väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu esitati esimesele kooskõlastusringile 2020. aasta novembris ja praegu on eelnõu kooskõlastusringil justiitsministeeriumis. Pärast seda, kui siseministeerium on justiitsministeeriumi ettepanekud omakorda läbi töötanud, saab eelnõu saata vabariigi valitsusele, kes otsustab eelnõu riigikokku saatmise.