Politsei- ja piirivalveameti lennusalga kolmel kopteril on palju ülesandeid: alates merehädaliste päästmisest kuni riigijuhtide lennutamiseni. Viimasel ajal kasutatakse koptereid üha enam ka meditsiinilendudeks. Aga aeg-ajalt juhtub, et võtta pole ühtegi kopterit: mõnikord on mure tehnikas, mõnikord peavad puhkama meeskonnaliikmed, vahendavad ERRi raadiouudised.