Uuring: kooli pooleli jätnud täiskasvanuid on raske taas õppima saada

Fookusgrupis osalenud vabahariduslike koolituskeskuste juhid ja koolitajad tunnistasid, et suurim probleem on Euroopa Sotsiaalfondi toel toimuvatel koolitustel sihtrühma ehk madalama konkurentsivõimega õppijani jõudmine.

«Õppija ülesleidmine ja ta õppesse veenmine on koolituste pakkujale võtmeküsimus,» ütles vabaharidusliidu juhatuse esimees Ena Drenkhan. «Kõige tõhusamaks teeks on seni olnud info levitamine sotsiaalmeediagruppides ja kuulutuste avaldamine tasuta ilmuvates omavalitsuste väljaannetes, millega viimaste panus paraku ka piirdub. Samal ajal näevad koolituskeskused just omavalitsusi oma potentsiaalsete suurimate koostööpartneritena.»