Selgusid aasta naiskodukaitsja ja kaitseliitlane

Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi ja Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming andsid täna Tallinnas võitjatele üle rändauhinnad, milleks on pronksist kaitseliitlase ja naiskodukaitsja kujud. Lisaks said kõik nominendid Kaitseliidu ülema ja kaitseministri hinnalised kingitused, teatas Kaitseliit.

Jane Koitlepp Naiskodukaitse Sakala ringkonnast on ringkonna esinaine, pühendunud naiskodukaitsja, kes leiab pere kõrvalt väga arvukaid tunde organisatsiooni arendamiseks. Ta on lõpetanud nooremallohvitseri kursuse ja talle on omistatud nooremseersandi auaste. Ta on staabiassistent, esmaabi ja ohutushoiu instruktor ning tegus avalike suhete korraldaja. Jane kireks on mobiilirakenduse «Ole valmis!» tutvustamine ning seeläbi on ta aidanud harida elanikkonda ohutuse ja turvalisuse teemadel.

Tema südameasjaks organisatsioonis on koostöö Kodutütardega, uute liikmete värbamine ning juhtide- ja instruktorite koolitamine. Ta on erakordselt süsteemne ja põhjalik juht, kes suudab eesmärgipäraselt tegutsema panna ka teised liikmed.

Anti Altement on Kaitseliidu Valgamaa maleva Helme üksikkompaniis jaoülem, tsiviilelus puidutöö tegija ja hea isa oma lastele – see on oluline osa tema elust ja praegustest tegevustest, samas pühendumusest ning aktiivsest eluhoiakust. Kunagi ei ole tema suust kuulda olnud väidet ei jõua või ei saa. Alati on ta olemas ja alati on ta osalemas. Peaaegu polegi üritusi ja õppusi, kus ei ole Antit. NAK-i lõpetamise järel 2017. aastal on osalenud aktiivselt väljaõppeüritustel, õppustel Siil, Kevadtorm ja Sibul pühendunud sõduri ning jaoülemana.

Viimaste aastate jooksul on jätkunud aega ja pühendumust noorte riigikaitselise hariduse toetamisel osalemisega lastelaagrites, seiklusradadel ja viimasena riigikaitseõpetuse laager RR69 mullu septembris Kuperjanovi jalaväepataljonis instruktori ja rühmaülemana.

Aasta naiskodukaitsjat ja kaitseliitlast valiti 11. korda. Kokku oli aasta naiskodukaitsja nominente 15 ning aasta kaitseliitlase nominente samuti 15.