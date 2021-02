Sõerd: mulluse maksulaekumise taga pole vaid valitsuse hea töö

«Endine rahandusminister Martin Helme on juba asunud kiitlema, et hea maksulaekumise taga olevat eelmise valitsuse õiged otsused,» kirjutab Sõerd sotsiaalmeedias. «See on liialdus, sest hea maksulaekumise taga on palju erinevaid tegureid. Euroopa Komisjon avaldas 11. veebruaril talvise majandusprognoosi, mille järgi Eesti SKT langus oli eelmisel aastal hinnanguliselt 3 protsenti, mis tõepoolest oli vähem kui enamikus liikmesriikides.»

Reedel teatas rahandusministeerium, et 2020. aastal kevadel vastu võetud lisaeelarve maksutulu prognoos täitus 111-protsendiselt. Helme sõnul näitab see, et riigieelarve miinusesse laskmine oli õige otsus ning õigus pole neil, kes tagantjärele väidavad, et eelarvega oleks võinud konservatiivsemalt ümber käia, vahendas ERR.

«Tagantjärele tarkus, et poleks olnud vaja eelarvet paisutada, sest läks ju hästi, on valest lähtekohast lähtumine. Hästi läks seetõttu, et me tegime õigeid otsuseid eelarvega. Ainuüksi läbi selle, et me tõstsime töötukassa reservidest läbi tööturu meetmete üle 200 miljoni inimeste taskusse raha. Eelarvetasakaalu suhtes oli see suur miinus, aga see aitas hoida inimeste töökohti, tarbimist ja nii tööjõumaksu kui ka käibemaksu laekumist. Ja need ongi need numbrid, mis hoidsid püsti majandust ja maksulaekumist,» rääkis Helme ERRile.