Rohelised: laste kaitsmine pedofiilide eest vajab seadusemuudatust

«Kõigest ebaõiglusest siin ilmas on lastevastane vägivald kõige jõhkram, samas jõuab avalikkuse ette kõigest murdosa juhtumitest, enamik lapsi ei saa abi ja kurjategijad jäävad karistamata ning kuritegusid edasi sooritama,» ütles Roheliste esinaine Züleyxa Izmailova. «Täiesti andestamatu on ka see, kui lapsi ei usuta ja asutakse hoopis pedofiilide kaitsele. Turvalise lapsepõlve tagamine on täiskasvanute püha kohus.»

«Riigikogus olles esitasid Rohelised sarnase eelõu laste kaitseks juba 2010. aastal, kuid siis ei soovinud teised parlamendiparteid lapsi pedofiilide eest kaitsma asuda ja eelnõu hääletati maha,» nentis Izmailova. «Toona abi vajanud lapsed on nüüdseks täiskasvanud ja peale kasvanud uus põlvkond. Me ei tea kui paljud lapsed on pidanud riigikogu tegevusetuse tõttu kannatama. Loodetavasti on tänastel riigikogulastel rohkem südant õige asja eest seista, sest tänapäeval on kurjategijatel veelgi kergem ja rohkem võimalusi oma ohvriteni jõuda.»

Rohelised ja allakirjutanud teevad ettepaneku muuta karistusseadustikku, et kaitsta lapsi pedofiilide tegevuse ja muu seksuaalse ärakasutamise eest. Selleks tuleks riigikogul tõsta lapse ja täiskasvanu vahelise seksuaalvahekorra vanusepiiri seniselt 14. eluaastalt 16. eluaastale. Praegune piir, 14 aastat, pole osutunud piisavaks.

«Ajal, mil Euroopa riigid nagu Soome, Läti, Leedu, Suurbritannia ja paljud teised on tõstnud seksuaalse enesemääramise vanuse 16.eluaastani, ei ole Eesti seadusandjad sellega tegeleda märganud,» seisab petitsiooni selgitustekstis.

«Oleme olukorras, kus pensioniealine pedofiil võib elada seksuaalelu 14-aastase teismelisega ja politsei ning sotsiaalkaitsesüsteem on puuduliku õigusloome tõttu võimetud last aitama. Seksuaalne väärkohtlemine kahjustab nii lapse psüühilist kui ka füüsilist arengut. Laste seksuaalne väärkohtlemine on väga varjatud kuritegevuse liik kogu maailmas.»

Kuna seksuaalkurjategijate ravivõimalused väljaspool vanglasüsteemi pole paranenud, kutsuvad Rohelised valitsust panustama ennetustegevusse ning tegutsema jõuliselt seksuaalkurjategijate raviprogrammide loomisel ja rahastamisel, sest see vähendab retsidiivsust.