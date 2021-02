Harjumaa lasterikkad pered peavad riigi toetuste jagamist segaseks

Harjumaa lasterikaste perede liit kirjutas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalole, et tänaseks on kujunenud olukord, kus Eesti Lasterikaste Perede Liit valib oma subjektiivsete eelistuste alusel, milliseid liikmesorganisatsioone ta oma kodulehel kajastab.

Keskliidu rahastusotsused liikmesorganisatsioonide suhtes on läbipaistmatud ning tundub et ka kallutatud. Võib tunduda, et kas parteipoliitilistest või muudest kaalutlustest tulenevalt ei ole kõiki ELPL liikmesorganisatsioone koheldud võrdselt, märkis liit.