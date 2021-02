Enn Soosaare eetilise esseistika auhinna pälvis Jüri Saar

Auhinna laureaadi kuulutas žürii esimees Ülle Madise välja pühapäeval ETV saates «Hommik Anuga».

Žürii liige Viivi Luik on ESSA auhinda tunnustanud ja kadestanud mitmed naaberriikide kirjandus- ja ühiskonna tegelased ning esile tõstnud just seda, et auhinnatud on enamasti žanripuhtaid esseesid, ja maine ning ainulaadsuse annab auhinnale just tema teatav ja paratamatu elitaarsus, mis kuulub juba esseežanri juurde. «Säilitame selle auhinna mainet,» lausus Luik.

Auhinnale kandideerivad eelmise kalendriaasta silmapaistvamad eestikeelsed kirjutised esseistika valdkonnas. Auhind määratakse ühiskonda eetilisest aspektist käsitleva essee eest. Kui algselt võeti arvesse vaid trükiajakirjanduses ilmunud kirjutisi, siis alates üle-eelmisest aastast võivad ESSA auhinnale kandideerida ka üksnes elektrooniliselt ilmunud esseed.

Oluline on siiski, et algne tekst on loodud eesti keeles. Auhind on traditsiooniline ning seda anti välja juba kümnendat korda. Eelmised laureaadid on olnud Ilmar Raag, Kalle Muuli, Toomas Paul, Hent-Raul Kalmo, Margus Laidre, Jüri Reinvere, Marju Lepajõe, Hasso Krull ja Eero Epner.

Auhinna väljapanekut toetab LHV pank, see on osa panga Eesti strateegiast ja auhinna suurus on 3000 eurot. ESSA žüriisse kuuluvad Ülle Madise, Viivi Luik, Erki Kilu, Neeme Korv, Sulev Vedler, Ülo Tuulik, Janek Luts ja Hannes Rumm.

Kriminoloog, õiguspsühholoog ja poliitik Jüri Saar sündis 1956. aasta 21. oktoobril Kirovi oblastis Venemaal. Ta oli 2019. aastal riigikogu liige. Aastal 1980 lõpetas Saar Tartu Riikliku Ülikooli psühholoogia eriala, kaitses 1989. aastal NSV Liidu siseministeeriumi akadeemias psühholoogiakandidaadi kraadi. Aastal 2003 lõpetas Tartu ülikoolis doktorantuuri õigusteaduses. Täiendas end 1991. aastal USA-s, 1991.–1992. Linzi Ülikoolis ning korduvalt Max Plancki Rahvusvahelise ja Võrdleva Kriminaalõiguse Instituudis.

Töötanud Tartu ülikoolis, riigikaitseakadeemias, Tallinna pedagoogilises ülikoolis, Tartu ülikooli õigusinstituudis. Alates 2007. aastast on Saar Tartu ülikooli korraline kriminoloogia professor ja õigusteaduskonna koordinaator Tallinnas.

Tema peamised loengukursused on olnud õiguspsühholoogia, kriminoloogia ja kriminaalpreventsioon ning kurjategijate kohtlemise ajalugu. Jüri Saare peamised uurimisvaldkonnad on olnud organiseeritud kuritegevuse kontroll, naistekaubandus, alaealiste õigusrikkujate psühholoogia. Aastast 2005 on ta väljaande Baltic Criminological Review (TÜ) toimetaja ja ajakirja European Journal of Criminology toimetuskolleegiumi liige.

Ta on avaldanud vähemalt 46 teadustrükist.