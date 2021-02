Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja Heli Larmann selgitas Postimehele, et enamik Pfizer/BioNTech vaktsiine, mis on laos, on juba tellitud ning saadetakse välja homme. «Homme peaks Eestisse jõudma kohale ka järgmine Pfizeri vaktsiinikogus – 12 870 doosi,» lisas ta.