Eesti võib saada oma astronaudi

Kandideerida saab alates 31. märtsist kuni 28. maini ESA kodulehel. Pärast seda algab kuueastmeline valikuprotsess, mis peaks lõppema eeldatavasti 2022. aasta oktoobris. ESA julgustab kandideerima naisi, kuna agentuur püüab oma ridades saavutada soolist tasakaalu.

ESA peadirektori Jan Wörneri sõnul on ESA-l tugev liikmesriikide mandaat, et viia Euroopa kosmoseuuringud järgmisele tasemele. «Et minna kaugemale, kui kunagi varem, peame vaatama laiemalt kui kunagi varem. Astronautide värbamisprotsess on oluline samm, et agentuur areneks järgmistel aastatel koos oma rahvusvaheliste partneritega kõigis kosmose avastamise ja innovatsiooni valdkondades,» ütles Wörner.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kosmosevaldkonna juht Paul Liiase sõnul on ESA astronautide konkurss on Eestile suur võimalus. «Astronaudi olemasolu võimendaks veelgi enam Eesti kui eduka kõrgtehnoloogiariigi kuvandit. Kindlasti jälgime konkursi arengut ning anname endast parima, et toetada eestlasi, kes konkursil kaugele jõuavad,» kinnitas Liias.

EASi Eesti kosmosebüroo juht Madis Võõras ütles, et Eesti kodanike jaoks on tegemist esmakordse võimalusega. «Eesti on olnud Euroopa Kosmoseagentuuri liige juba viis aastat ning see on selle perioodi jooksul esimene kord, kui uusi astronaute otsitakse. Siiski on meil juba mitmeid andekaid inimesi, kes teistel ametipositsioonidel ESAs on töötanud ja töötavad ka praegu,» ütles Võõras. Ta lisas, et nendele, kes päris orbiidile sõita ei soovi, on avatud näiteks ka kandideerimine ESA praktikantide programmi.

EASi Eesti kosmosebüroo on Eesti kosmosevaldkonna ettevõtluse arendaja ning rahvusvahelise koostöö edendaja. «Koostöös ESAga pakume meie ettevõtetele uusi ärivõimalusi kõrgtehnoloogiat loovatel turgudel. ESA usalduse on juba võitnud meie IT ettevõtted, näiteks juhib CGI Eesti konsortsiumi Saksa ja Šveitsi tehnoloogiaettevõtetega ja arendab tarkvara kosmosemissioonide maajaamade disainiprotsessi uuele tasemele viimiseks,» selgitas Võõras.

Euroopa kosmoseagentuur (ESA) loodi 1975. aastal, et kujundada Euroopa kosmosevõimekuse arengut ja tagada, et kosmosesse tehtavad investeeringud tooksid kasu Euroopa ja kogu maailma kodanikele.